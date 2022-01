Il Porto chiude il 2021 da imbattuto: nessuna sconfitta in campionato

Il ritorno alla vittoria in campionato dello Sporting Lisbona, campione del Portogallo 19 anni dopo l’ultima volta, non ha reso memorabile il 2021 del Porto, che si è dovuto accontentare di un secondo posto in classifica. In qualche modo, comunque, lo scorso anno per i Dragoes rimarrà un anno da record, perché non hanno mai perso nemmeno una partita in campionato.

La classifica dell’anno solare della massima serie lusitana vede al primo posto lo Sporting, che ha toccato l’incredibile quota dei 100 punti. Eppure la squadra di Amorim, rispetto al Porto, ha perso una partita: alla penultima giornata dello scorso campionato, contro il Benfica. Ovvero: l’ultimo avversario del 2021 del Porto, battuto 3-1.

La squadra di Conceiçao ha vinto 30 partite, pareggiandone 9, per un totale di ben 99 punti. Una media di 2,54 punti a partita. In più ci ha aggiunto anche il traguardo dei quarti di finale della scorsa Champions League con lo scalpo eccellente della Juventus e di Cristiano Ronaldo.

In questa stagione il Porto è al primo posto in classifica con 44 punti in 16 partite - 14 vittorie e 2 pareggi - lo stesso rendimento che ha avuto lo Sporting Lisbona, che almeno per questo periodo sembra aver soppiantato il Benfica come principale competitor dei Dragoes.