Playoff Serie C, risultati secondo turno: Catania eliminato

Al Catania è fatale il pareggio in casa della Ternana. Colpo esterno della Triestina, alla fase nazionale anche Alessandria, Padova e Potenza.

Alessandria, Triestina, , Ternana e Potenza avanzano e fanno compagnia al Novara, già qualificato a tavolino grazie al forfait del Pontedera. Mentre Siena, Sudtirol, Feralpisalò, Catania e Catanzaro interrompono qui la propria stagione.

Questi sono i verdetti dei risultati dei playoff di Serie C, giunti al secondo turno della fase a gironi. L'eliminazione più pesante è quella del Catania: la Ternana raggiunge l'1-1 nel finale e si qualifica grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Mentre è un vero e proprio colpo quello della Triestina, che sbanca il campo del Sudtirol eliminando gli altoatesini. Vittorie interne invece per l'Alessandria e per il Padova. Il Potenza pareggia col Catanzaro e si qualifica.

Per tutte e tre, l'avventura prosegue con il primo turno della fase nazionale, che sarà definito tramite sorteggio. Ad aspettarle ci sono Renate, , U23. Mentre Carrarese, Reggio Audace e Bari sono già qualificate di diritto al secondo turno della fase nazionale. La corsa verso l'ultimo posto utile per andare in Serie B continua.

PLAYOFF SERIE C, RISULTATI SECONDO TURNO

Pontedera-Novara (a tavolino per rinuncia del Pontedera)

GIRONE A

Alessandria-Siena 3-2

GIRONE B

Sudtirol-Triestina 0-1

Padova-Feralpisalò 1-0

GIRONE C

Ternana-Catania 1-1

Potenza-Catanzaro 1-1