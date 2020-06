Playoff Serie C, risultati primo turno: Catania, Catanzaro, Novara e Padova avanti

Il Catania batte la Virtus Francavilla, Catanzaro, Novara e Padova si qualificano pareggiando senza goal con Teramo, Albinoleffe e Sambenedettese.

In attesa di Ternana-Avellino, il primo turno dei playoff di Serie C è quasi completato. Qualificate Catania, Catanzaro, Novara e , che eliminano rispettivamente Virtus Francavilla, Teramo, Albinoleffe e Sambenedettese.

Gli etnei vincono 3-2 a tempo scaduto ma avrebbero staccato il pass ugualmente in virtù del miglior piazzamento nella regular season fino allo stop causa Covid, stesso motivo per cui Catanzaro, Novara e Padova festeggiano nonostante lo 0-0.

A chiudere il quadro come detto il match tra Ternana e Avellino in programma mercoledì, con cui si definirà il programma del secondo turno dei playoff di C.

Altre squadre

CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA 3-2 [11' Perez (V), 20' Vazquez (V), 27' Biondi (C), 57' rig. Curcio (C), 93' Pinto (C)]

CATANZARO-TERAMO 0-0

NOVARA-ALBINOLEFFE 0-0

PADOVA-SAMBENEDETTESE 0-0

TERNANA-AVELLINO [1 luglio, ore 21]

PONTEDERA-SIENA (a tavolino, rinuncia Pontedera)

NOVARA-ALESSANDRIA

SUDTIROL-FERALPI SALO'

PADOVA-TRIESTINA

POTENZA-CATANIA

Ternana/Avellino-CATANZARO