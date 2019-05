Playoff Serie C: ecco le 13 squadre rimaste in gara per la fase nazionale

I risultati del secondo turno dei playoff di Serie C: avanti Arezzo, Catania, FeralpiSalò, Potenza e Carrarese. Ecco le 13 squadre rimaste in corsa.

Con i risultati del secondo turno dei Playoff di Serie C va definendosi sempre di più il quadro della fase finale. Sono 10 le squadre rimaste ora in gara, 6 di queste provenienti dal secondo turno, più le terze classificate e la vincente della Coppa di categoria, a cui si aggiungeranno più avnati le seconde classificate più avanti.

Il secondo turno premia Catania e Potenza, vincenti con risultati molto larghi in casa rispettivamente contro Reggina e Virtus Francavilla. Successo in trasferta della Carrarese contro la Pro Vercelli. Avanzano col brivido FeralpiSalò, Arezzo e Monza, fermate sul pareggio in casa ma avanti per la miglior posizione in classifica.

Secondo il regolamento dei playoff di Serie C infatti, in caso di pareggio, il fattore discriminante è il posizionamento al termine della stagione.

PLAYOFF SERIE C: I RISULTATI DEL SECONDO TURNO

MONZA-Sudtirol 3-3

AREZZO-Novara 2-2

CATANIA-Reggina 4-1

FERALPISALÒ-Ravenna 0-0

POTENZA-Virtus Francavilla 3-1

Pro Vercelli-CARRARESE 1-2

PLAYOFF SERIE C: LE SQUADRE RIMASTE IN GARA

Nel prossimo turno, oltre alle 6 squadre vincenti del secondo turno, subentreranno anche le tre terze classifiicate dei tre gironi: per il girone A il Pisa, per il girone B la Imolese, per il girone C il Catanzaro. A queste si aggiunge la Viterbese, vincitrice della di Serie C.

Le tre terze e la vincente della Coppa saranno teste di serie al sorteggio del prossimo turno, a cui si unisce anche il Catania come migliore classificata tra le 6 qualificate dal secondo turno.

Queste le 10 squadre che rimangono ancora in gioco e disputeranno il prossimo turno. Pisa, Imolese, Catanzaro, Catania, Viterbese, Arezzo, Monza, FeralpiSalò, Potenza, Carrarese.

Pisa, Imolese, Catanzaro, Catania e Viterbese saranno teste di serie al sorteggio e affronteranno il prossimo turno con il favore del fattore campo al ritorno, che giocheranno in casa. Inoltre in caso di parità al termine dei 180 minuti saranno premiate con il passaggio del turno.

Nel turno seguente entreranno in gara anche le tre seconde classificate dei tre gironi: Piacenza, Triestina e Trapani. Sono quindi ancora in 13 le squadre che sognano un posto nella prossima Serie B.