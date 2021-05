Playoff Serie B, i risultati: Cittadella e Venezia in semifinale

Saranno Monza-Cittadella e Lecce-Venezia le due semifinali dei playoff di Serie B: escono Chievo e Brescia dalla corsa.

Sarà il Cittadella l'avversario del Monza nella prossima fase dei playoff di Serie B: decisivo il goal di Proia nel primo turno giocato contro il Brescia. Nella seconda partita di oggi, è il Venezia a qualificarsi alla semifinale (dove affronterà il Lecce), battendo il Chievo con il pirotecnico punteggio di 3-2, maturato ai supplementari.

CITTADELLA-BRESCIA 1-0

La squadra di Venturato allarga le spalle e fa valere la migliore posizione in classifica, mette in mostra la sua superiorità e la timbra anche nella prima gara decisiva dei playoff di Serie B. Una gara però molto combattuta, che si è giocata soprattutto a centrocampo, con tanti contrasti, tanti errori nervosi e la paura di perdere la partita da entrambe le parti, soprattutto in casa Brescia. Il goal è arrivato alla fine del primo tempo per il Cittadella, siglato da Proia: cross dalla fascia sinistra di Rosafio per il colpo di testa in avvitamento del centrocampista in area. Proia ha svettato su Mangraviti, trovando l'angolo alto alla sinistra di Joronen. I padroni di casa hanno sbloccato la gara alla prima occasione disponibile e questo fa capire tutto il cinismo degli uomini di Venturato.

Nella ripresa tutti si aspettano la reazione da parte del Brescia, ma il Cittadella gestisce la partita, non creando chissà quali occasioni da goal (un tiro pericoloso di Tsadjout deviato in angolo da Joronen), ma dando l'impressione di forza e compattezza decisive per la qualificazione al prossimo turno. La squadra di Venturato adesso attende il Monza nella seconda fase dei playoff.

IL TABELLINO

Marcatori: 40' Proia

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Proia, Iori, Branca (70' Gargiulo); Vita (70' Pavan); Tsadjout (81' Ogunseye), Beretta (22' Rosafio, 81' Baldini).

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Martella; Labojko (90' Spalek), Van De Looi (64' Pajac), Jagiello (64' Ragusa); Bjarnason; Donnarumma, Aye.

AMMONITI: Adorni, Branca

ESPULSI: -

VENEZIA-CHIEVO 3-2

Il Venezia parte con il piede sull'acceleratore, trova anche il goal del vantaggio, ma dopo la grande celebrazione di Aramu, l'arbitro annulla la rete per fuorigioco dopo il check del VAR. Il Chievo allora si incoraggia e proprio un paio di minuti dopo l'episodio, trova la rete con il calcio di rigore realizzato da Garritano, con Maenpaa che para il tiro senza riuscire ad evitare il goal. Si tratta del vero turning point della partita: il Venezia aveva cominciato meglio la sfida, ma il Chievo prende grande entusiasmo da questo doppio episodio.

Per la squadra di Aglietti arrivano in sequenza un palo colpito da Bertagnoli ed una traversa su punizione di Margiotta, entrato dalla panchina. Ma nel mentre arriva anche la rete del pareggio del Venezia, con un tocco sfortunato di Bertagnoli nella propria porta: cross tagliato di Aramu, il centrocampista insacca di testa alle spalle di Semper.

La partita regolamentare finisce con il pareggio per uno a uno che porta le due squadre ai supplementari, è qui arriva il secondo tempo dello spettacolo. Prima la rete di Mogos su calcio di rigore, che fa esplodere tutta la panchina del Chievo. Poi al 106' il goal decisivo del centrocampista Maleh, che di sinsitro batte ancora Semper, e dieci minuti dopo la cavalcata solitaria di Johnsen che spedisce la squadra di Zanetti in semifinale, dove affronterà il Lecce. All'ultimo secondo di partita anche il rigore sbagliato da Forte.

IL TABELLINO

Marcatori: 10' Garritano, 60' aut. Bertagnoli, 104' Mogos, 107 Maleh, 116' Johnsen

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Mazzocchi (82' Ferrarini), Svoboda, Ceccaroni, Ricci (46' Felicioli); Crnigoj (56' Johnsen), Taugourdeau (73' Fiordilino), Maleh; Aramu (98' Dezi); Forte, Di Mariano

CHIEVO VERONA (4-4-2): Semper; Mogos, Vaisanen, Rigione, Cotali; Garritano (75' Margiotta), Obi, Palmiero (99' Djordjevic), Bertagnoli (88' Zuelli); Canotto, Fabbro (65' Di Gaudio).

Ammoniti: Garritano, Ricci, Črnigoj, Svoboda,Bertagnoli, Fiordilino, Johnsen, Maleh, Cotali, Margiotta

Espulsi: -