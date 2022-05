Playoff Serie B 2022: contro chi giocano Benevento, Perugia, Ascoli e Brescia

Lecce e Cremonese promosse direttamente in Serie A. Monza e Pisa in semifinale playoff. Nella prima fase, i quarti, giocheranno invece Benevento, Brescia, Ascoli e Perugia. L'ultimo turno di Serie B ha portato a questi verdetti, con le ultime sei citate che si contenderanno l'ultimo posto disponibile per la massima serie 2022/2023.

I playoff, infatti, vedranno quattro squadre impegnate nel turno preliminare: trattasi di quelle qualificate tra il quinto e l'ottavo posto in classifica. Out il Frosinone, scavalcato dal Perugia nell'ultima giornata di Serie B. Due team, invece giocheranno direttamente la fase successiva: Pisa e Monza.

QUARTI

Brescia-Perugia

Ascoli-Benevento

Le due sfide si giocano in gara unica, con il Perugia di scena al Rigamonti di Brescia e il Benevento ospite dell'Ascoli. Venerdì 13 maggio si giocherà il primo incontro, sabato 14 il secondo. Orari da determinare in entrambi i casi. Chi vince i due incontri giocherà contro Pisa e Monza.

SEMIFINALI

Brescia/Perugia contro il Monza

Ascoli/Benevento contro il Pisa

Le due semifinali saranno disputate tra il 17 e il 22 maggio. Le due squadre che si qualificheranno tra Brescia, Perugia, Monza, Ascoli, Benevento e Pisa disputeranno la finalissima andata e ritorno il 26 e il 29 dello stesso mese: la vincente si unirà a Cremonese e Monza per la Serie A 2022/2023.