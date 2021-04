Playoff e playout di Serie B, le date: si parte il 10 e il 15 maggio

L'Assemblea di Lega Serie B ha ufficializzato le date della fase finale della Serie B, con playoff e playout.

Visto che il campionato di Serie B si avvia al termine, con le ultime giornate da giocare, l'Assemblea di Lega si è riunita oggi in videoconferenza per stabilire ed ufficializzare le date della fase finale della stagione, ovvero playoff e playout .

Come sempre, la Serie B entrerà nel vivo e nella sua fase decisiva nel mese di maggio, quando si decideranno tutti i verdetti del campionato. Sappiamo già che la prima e la seconda classificata sbarcheranno direttamente in Serie A, mentre le ultime tre della classifica scenderanno direttamente in Serie C.

Le squadre classificate dal terzo all'ottavo posto si contenderanno i playoff per salire in Serie A, secondo il consueto torneo ad eliminazione diretta; mentre la 16ª e la 17ª si affronteranno l'una contro l'altra e solo la vincente resterà in Serie B. Questo l'elenco delle date dei playoff e playout:

PLAYOFF

Turni preliminari, lunedì 10 maggio

5^ vs. 8^

6^ vs. 7^

Semifinali Andata, venerdì 14 maggio

5^/8^ vs. 4^

6^/7^ vs 3^

Semifinali Ritorno, martedì 18 maggio

4^ vs. 5^/8^

3^ vs. 6^/7^

Finale Andata, sabato 22 maggio

Finale Ritorno, giovedì 27 maggio

PLAYOUT

Andata, sabato 15 maggio

17^ vs. 16^

Ritorno, venerdi 21 maggio

16^ vs 17^