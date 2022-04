Pioli è arrabbiato: "L'Inter ha segno nel momento giusto. Goal annullato? Handanovic non protesta"

Il Milan crolla sotto i colpi di Lautaro Martinez. Il Diavolo cade nel secondo round della semifinale di Coppa Italia contro i 'cugini' dell'Inter e abbandona la competizione a un passo dalla finale. Dopo lo 0-0 dell'andata, a San Siro i nerazzurri di Simone Inzaghi trionfano grazie alla doppietta del 'Toro' e al goal di Robin Gosens nel finale.

Un rammaricato Stefano Pioli ha analizzato la sconfitta caldo. Al termine del match, l'allenatore del Milan è intervenuto in collegamento con 'Sport Mediaset' direttamente dal 'Meazza' per commentare il ko del Diavolo nella stracittdina, la quarta stagionale dopo le due sfide in campionato e quella d'andata in Coppa Italia.

"Volevamo vincerla, non ci siamo riusciti. Abbiamo trovato un avversario forte. Risultato pesante e netto. Non credo nella prestazione ci sia stata così tanta differenza. L'Inter ha fatto goal nel momento giusto. Non siamo partiti bene, subendo subito goal. Abbiamo avuto le situazioni per pareggiarla, poi ci siamo trovato sotto 2-0. Abbiamo creato a giocare e creato. Chiaramente il 2-1 ci avrebbe dato ancora la possibilità. Poi è diventato più difficile".

Il tecnico del Diavolo ora vuole una reazione della sua squadra, già a partire dalla sfida dell'Olimpico di domenica contro la Lazio:

"Certo che possiamo fare di più. Quando subisci tre goal, significa che gli avversari hanno giocato con più qualità e che noi abbiamo commesso qualche disattenzione. Non ci sono mancate la determinazione, la volontà e le situazioni pericolose che abbiamo creato. Non era la nostra serata ed è un peccato perché volevamo con tutte le nostre forze raggiungere la finale, ma questa è una grande opportunità che la mia squadra ha: di dimostrare di essere veramente forte, di reagire immediamente e di buttare tutto quello che abbiamo sulle ultime cinque giornate di campionato perché abbiamo le possibilità di giocarci tutto fino alla fine e dobbiamo dimostrarlo".

Pioli commenta l'episodio del goal annullato a Bennacer per un presunto fuorigioco attivo di Kalulu sul momentaneo 2-0:

"Guardate la reazione di Handanovic, che non protesta... Un portiere che non ha reazione dopo aver subito goal se un giocatore del Milan gli avesse ostruito la visuale, come sarebbe subito corso a protestare. Invece lui non fa nulla".

Arrabbiato, l'allenatore del Milan ha lasciato l'intervista proprio dopo aver rivisto a rallentatore l'episodio tanto discusso.