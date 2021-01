Allarme Pioli in vista del derby: "Problemi per Mandzukic"

Campanello d'allarme sulle condizioni di Mario Mandzukic in casa . Lo fa scattare Stefano Pioli, intervistato dal canale tematico del club a 24 ore dal derby di Coppa con l' .

"Abbiamo avuto dei problemi con Mandzukic, Kalulu e Tonali dopo sabato. Solamente domani mattina sapremo se saranno disponibili. Bennacer sta meglio ma sarà disponibile per la partita contro il , Calhanoglu non è ancora disponibile".

Il derby promuoverà alle semifinali solo una tra Inter e Milan.

"Faremo di tutto per arrivare fino in fondo, perché poi alla fine tutte le grandi squadre del campionato si ritrovano a giocare i quarti. Chiaro che non siamo stati particolarmente fortunati nel sorteggio, ma se vuoi vincere la Coppa Italia devi affrontarle tutte".

Pioli racconta il post Milan- .

Il ko con la Dea non ha compromesso i piani del Diavolo.

"Credo che nel nostro mestiere avere delle pressioni è un privilegio. Significa essere arrivati ad un certo livello e noi ci vogliamo stare, quindi ben vengano le pressioni. Quelle esterne le conosciamo ma sono molto più importanti quelle interne, quelle che ci creiamo da soli. Noi vogliamo essere ambiziosi e vincere tutte le partite. Quando non ci riusciamo lavoriamo ancora di più per far sì che non si ripeta. Vogliamo queste pressioni perché siamo in un grande club ed è giusto che ci siano delle aspettative”.

"Restano i 43 punti del girone d’andata così come restano i 41 punti del girone di ritorno dello scorso campionato, che comunque fa parte del nostro percorso. Resta una squadra solida e competitiva ma che sa che deve competere con tante altre formazioni molto forti e molto valide. Ne abbiamo avuto la riprova sabato scorso, se non riesci a mantenere certi livelli poi rischi di soccombere contro questi avversari. Il nostro obiettivo adesso è fare uno sforzo ancora maggiore per provare a mantenere lo stesso risultato nel girone di ritorno".