Petit incredulo: "Ozil è un cadavere, si è perso per strada"

L'ex centrocampista dell'Arsenal ha commentato la difficile stagione del centrocampista tedesco: "Emery, è ora di cambiare".

In finale di , con la possibilità di tornare in Champions e vincere un trofeo importante dopo tempo immemore, l' può subito fare la voce grossa dopo l'addio di Wenger. Emery ha mostrato ancora una volta la propria abilità nel torneo, anche se non è riuscito a sfruttare al meglio alcuni giocatori, tra cui

Da tempo il centrocampista tedesco ex sta vivendo momenti difficili, tanto che si parla continuamente di un suo possibile addio all'Arsenal in estate. Non è certo più quello che veniva candidato per il Pallone d'Oro e a quasi 31 anni è a caccia di una rinascita attesa da tanti.

Il dato che fotografa maggiormente l'involuzione di Ozil è sicuramente quello degli assist. Dai nove dello scorso anno ai due dell'attuale stagione di Premier, un dato che all'Arsenal non si era mai visto. La verve del passato sembra essere scomparsa, così come il piede a compasso.

In tanti se ne sono accorti, compreso Emmanuel Petit, ex centrocampista dell'Arsenal con cui ha vinto quattro titoli a fine anni '90, conquistando anche l'Europeo e il Mondiale in maglia francese dopo essere stato convocato grazie alle prestazioni con i Gunners.

Petit non ha certo usato giri di parole riguardo lo stato di forma di Ozil:

"Ozil in campo sembra un cadavere, si è perso per strada. Per Emery è ora di cambiare pagina"

Nonostante le tante polemiche e discussioni riguardo ad Ozil, il giocatore dovrebbe rimanere all'Arsenal: l'agente ha confermato che rispetterà il contratto con l'Arsenal fino al 2021. Questo ovviamente a meno di grosse offerte per il tedesco e lo stesso team londinese. Anche nella capitale britannica sarà una calda estate.