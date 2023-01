Perché Lazio-Milan si gioca di martedì?

Lazio-Milan è il posticipo del 19° turno di Serie A: calcio d'inizio martedì sera e non domenica o lunedì, come solitamente avviene.

La Serie A sta per giungere al giro di boa con la 19esima giornata: una delle partite più interessanti è senza dubbio il posticipo tra Lazio e Milan in programma allo Stadio Olimpico.

Da un lato i ragazzi di Sarri, a caccia di punti per continuare la rincorsa verso la zona Champions League, dall'altro quelli di Pioli, che non possono permettersi di perdere ulteriore terreno prezioso dal Napoli capolista, distante nove punti.

Inoltre i rossoneri devono riscattare la prova incolore offerta in finale di Supercoppa italiana: campioni d'Italia battuti nettamente dall'Inter e reduci da quattro uscite consecutive senza vittorie che hanno fatto scattare l'allarme per il prosieguo della stagione, oltre a far sfumare due obiettivi stagionali.

LAZIO-MILAN DI MARTEDI': 'COLPA' DELLA SUPERCOPPA

In molti si saranno chiesti il perché della scelta del martedì come giorno della disputa di Lazio-Milan, alla luce della domenica sera o del lunedì riservati all'ultimo match di ogni turno: in questo caso, però, la Lega Serie A ha fatto un'eccezione.

Questa è legata alla Supercoppa italiana giocata dal Milan a Riyadh: una lunga trasferta, a cui si aggiungerà quella romana con tutto lo stress che ne consegue. Per motivi logistici, dunque, Lazio-Milan si giocherà di martedì, proprio per permettere ai calciatori di Pioli di arrivare all'appuntamento in condizioni psico-fisiche tali da poterlo onorare.

Inter-Empoli, invece, andrà in scena lunedì sera e, anche qui, il motivo è abbastanza semplice: i nerazzurri, rientrati dall'Arabia Saudita, non dovranno affrontare un'altra trasferta come i 'cugini', ma rimarranno in loco dove attenderanno i prossimi rivali.