La Federcalcio saudita è tornata a rispondere alle voci che parlavano dell’addio del francese Hervé Renard alla carica di commissario tecnico della Nazionale maggiore, in vista dell’inizio dei Mondiali del 2026 che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Il quotidiano francese "L'Équipe" aveva rivelato la volontà di Renard di lasciare la guida della nazionale saudita, alla luce di un'offerta da parte della nazionale del Ghana per guidarla ai Mondiali del 2026, in sostituzione del suo ex allenatore Otto Addo.

Tuttavia, il quotidiano saudita "Al-Riyadhiah" ha riportato le dichiarazioni di una fonte ufficiale all'interno della Federcalcio saudita, che ha smentito categoricamente tali notizie, affermando: "Non c'è nulla da segnalare al riguardo".

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Questa è la seconda volta che la Federcalcio saudita smentisce le voci sulla partenza di Renard, dopo averlo già fatto prima dell'amichevole contro la Serbia, martedì, allo stadio TSC di Belgrado, terminata con la sconfitta dei "Verde" per 2-1.

L'allenatore francese è stato oggetto di ampie critiche negli ultimi tempi, dopo la difficile qualificazione ai Mondiali attraverso i play-off asiatici, l'eliminazione dalla Coppa degli Arabi in semifinale e le successive sconfitte amichevoli contro Egitto e Serbia.