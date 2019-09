Pecchia sorride: squalifica ridotta, in panchina per Juventus U23-Monza

Fabio Pecchia, tecnico della Juventus Under 23, vede ridotta la squalifica di 3 turni e potrà tornare in panchina nel match col Monza.

Buone notizie per la Under 23. Fabio Pecchia finisce di scontare la squalifica di 3 giornate e potrà tornare in panchina nel match di lunedì contro il Monza valido per la settima giornata del Girone A di Serie C.

Il tecnico può sorridere dopo che la Corte Sportiva d'Appello ha deciso di accogliere il ricorso presentato dal club bianconero contro lo stop inflitto a Pecchia, reo di aver rivolto offese all'arbitro nonchè pronunciato espressioni blasfeme nella gara contro l'Arezzo.

"Il reclamo n. 20, con richiesta di procedimento d’urgenza proposto, dalla società JUVENTUS FC avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Pecchia Fabio è parzialmente accolto e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in 2 giornate effettive di gara con diffida".

Dopo essere stato ai box per due match - con Pontedera e Albinoleffe - Pecchia potrà guidare nuovamente la U23 nel monday night contro la squadra presieduta da Silvio Berlusconi.