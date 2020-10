Corriere della Sera - Emergenza Covid al Parma: l’ASL voleva bloccare la trasferta

La sfida che vedrà protagoniste Udinese e Parma è stata a rischio per qualche ora. Il club ducale è alle prese con ben sei positività.

Sarà un fortemente rimaneggiato quello che nel tardo pomeriggio di domenica scenderà in campo contro l' per un match valido per il quarto turno del campionato di .

La compagine ducale è infatti tra quelle che maggiormente sta facendo i conti con l’incubo Coronavirus in questi giorni. Fabio Liverani e i suoi uomini erano già in isolamento fiduciario nel Centro Sportivo di Collecchio quando nel corso della giornata di sabato sono arrivate due notizie: ai quattro giocatori già risultati in precedenza positivi ai tamponi fatti a metà settimana, se ne sono aggiunti altri due.

La quinta positività è emersa sabato mattina, la sesta invece nel pomeriggio dopo un test rapido al quale si è sottoposto il ‘gruppo squadra’ prima della partenza per il Friuli.

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, l’ASL di Parma in un primo momento era parsa poco disposta a fornire il ‘via libera’ per la partenza per Udine ma, dopo quattro ore di contatti frenetici tra i dirigenti del club ducale, i dirigenti dell’azienda sanitaria locale, la Regione e la Lega Serie A, la situazione si è sbloccata, tanto che è stata concessa l’autorizzazione a prendere la strada per il Friuli, ma solo dopo un ulteriore giro di tamponi rapidi.

E’ proprio grazie a quest’ultimo test che è emersa la sesta positività, ma i piani non sono comunque stati modificati. Il gruppo del Parma si sottoporrà a nuovi esami ad Udine, così come previsto dal protocollo.