Pandev annuncia il ritiro: "È stato un viaggio incredibile"

Il macedone ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo: "Finisce un capitolo bellissimo. Porto con me un incredibile bagaglio di emozioni".

"È stato un viaggio incredibile". Con queste parole Goran Pandev ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio giocatore. L'attaccante macedone ha comunicato attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram la decisione di appendere gli scarpini al chiodo.

Una lunga lettera affiancata ad un video speciale. Un messaggio in cui Pandev ha espresso tutte le sue emozioni per la fine di un percorso e ringraziato le persone care e che hanno gli permesso di vivere una carriera straordinaria - quasi interamente in Italia dopo gli esordi nella sua Macedonia e una breve parentesi al Galatasaray - accanto alle immagini con alcuni momenti salienti della sua carriera.

"Mi guardò indietro e non sembra ancora vero. Tante emozioni, le portò tutte dentro e so di condividerle con quanti mi hanno accompagnato lungo questo cammino. [...] Finisce un capitolo bellissimo. Porto con me un incredibile bagaglio di emozioni. Sono felice di averle condivise insieme. Con il tutto il mio cuore".

Tra i ringraziamenti non potevano mancare quelli ai familiari e per gli i tifosi che lo hanno sostenuto nel corso della carriera.

"Ringrazio la mia famiglia, mia moglie Nadica, i miei figli Filippo Ana Sofia, che sono stati il mio sostegno. Ringrazio mio padre e mia madre per avermi permesso di inseguire un sogno. Ringrazio la mia gente per il calore che mi ha dato. Siete stati magnifici. Ringrazio tutta la Branchini, Giovanni, Carlo, Leo. Senza di voi non avrei fatto tutto questo. Ringrazio tutti i miei allenatori dirigenti per la fiducia ricevuta, per tutto quello che ho imparato. Ringrazio tutti i miei tifosi, dal primo all’ultimo. Vorrei abbracciarvi".

39 anni compiuti lo scorso 27 luglio, Pandev ha totalizzato in carriera 106 goal in 530 presenze tra Serie A, B e C e campionato turco con le maglie di Lazio, Genoa, Napoli, Inter, Spezia, Ancona, Galatasaray e Parma, ultimo club in cui ha militato.

Dopo aver raggiunto l'obiettivo della salvezza due stagioni fa e aver scritto la storia della Macedonia del Nord con la prima partecipazione storica a Euro 2020, Goran ha deciso di ritirarsi al termine di una carriera ricca di successi, culminata con la vittoria della Champions League con l'Inter di Mourinho nella stagione 2009/2010 a Madrid contro il Bayern Monaco.

In bacheca anche uno scudetto, due Supercoppe Italiane, 5 Coppe Italia, un Mondiale per Club, un titolo e una Coppa di Turchia. Un lungo viaggio che ora è giunto al termine. Un capitolo che si chiude definitivamente.