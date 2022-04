PADOVA-VIRTUS VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Padova-Virtus Verona

Data: 24 aprile 2022

Orario: 14:30

Canale tv: Sky Sport (253), Eleven Sports

Streaming: Sky Go, Eleven Sports

Dopo un inseguimento senza sosta, ora il Padova si ritrova a giocarsi la promozione diretta in Serie B nell'ultimo turno del girone A di Serie C. A 90' dal termine, infatti, i veneti di Oddo hanno appena due punti di distanza dalla capolista Sudtirol: solo una, però, potrà salire di categoria.

In seguito al pari nello scontro diretto dell'ultima giornata, la distanza tra Padova e Sudtirol è rimasta la stessa: per i biancorossi di Oddo la vittoria potrebbe non servire, considerando come davanti allo stesso risultato ad ottenere la promozione sarebbe la formazione di Bolzano.

Per il Padova, però, c'è la possibilità di ottenere la promozione anche in caso di vittoria contro la Virtus Verona e pareggio del Sudtirol: gare in contemporanea, come ovvio, e attenzione massima allo stadio per il risultato della squadra contendente alla promozione. Il Padova ha già ottenuto la Coppa Italia Serie C, ma vuole evitare i playoff e tornare in Serie B già dopo il 38esimo per chiudere la stagione al top.

In questa pagina tutte le informazioni su come seguire Padova-Virtus Verona e le formazioni del match.

ORARIO PADOVA-VIRTUS VERONA

La sfida tra Padova e Virtus Verona che chiuderà il girone A di Serie C verrà disputata domenica 24 aprile 2022 alle ore 14:30. Match di scena allo Stadio Euganeo di Padova.

DOVE VEDERE PADOVA-VIRTUS VERONA IN TV

Padova-Virtus Verona è disponibile in diretta tv su Sky al canale 253 o in alternativa su Eleven Sports, app scaricabile sulle moderne smart tv.

PADOVA-VIRTUS VERONA IN DIRETTA STREAMING

Sky Go, app di Sky, permette la visione della diretta streaming di Padova contro Virtus Verona al pari dell'applicazione di Eleven Sports: in entrambi i casi si può così assistere al match decisivo grazie a tablet e smartphone. Su pc e notebook basta accedere al sito di Eleven Sports per guardare la gara in diretta.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA-VIRTUS VERONA

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Kirwan, Valentini, Monaco, Gasbarro; Settembrini, Della Latta, Dezi; Jelenic, Santini, Bifulco.

VIRTUS VERONA (3-5-2): Sibi; faedo, Cella, Pellacani: Daffara, Lonati, Hallfreddsonn, Nalini, Manfrin; Zigoni, Danti.