Ad Orsato la gara inaugurale di Qatar 2022: dirigerà Qatar-Ecuador

Il ‘fischietto’ italiano è stato designato per il match inaugurale dei Campionati del Mondo: è la prima volta per un arbitro italiano.

Ci sarà anche un pizzico di Italia nella partita inaugurale dei Campionati del Mondo 2022.

Se la Nazionale Azzurra, come noto, non prenderà parte per la seconda volta consecutiva alla massima rassegna mondiale, un importante riconoscimento è arrivato per la classe arbitrale nostrana.

Daniele Orsato è stato infatti designato per dirigere Qatar-Ecuador, match di apertura del torneo che si disputerà domenica 20 novembre all’Al Bayt Stadium di Al Khawr.

Sarà la prima volta che un direttore di gara italiano arbitrerà una partita inaugurale dei Campionati del Mondo e per Orsato si tratterà quindi di un ‘record’ che nessuno potrà mai sottrargli.

Tre invece sono stati gli arbitri protagonisti di finali mondiali: Sergio Gonnella nel 1978 (Argentina-Olanda), Pierluigi Collina nel 2002 (Germania-Brasile) e Nicola Rizzoli nel 2014 (Argentina-Germania).