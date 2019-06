Olanda-Inghilterra 3-1 dts: 'Orange' in finale di Nations League

L'Olanda raggiunge la finale di Nations League: 3-1 in rimonta all'Inghilterra dopo i tempi supplementari. Appuntamento domenica sera col Portogallo.

E' l' la seconda finalista della : sono serviti i tempi supplementari per battere l' , superata in rimonta con una bella prova di forza. Gli 'Orange' si giocheranno la vittoria della competizione a contro il domenica sera.

Koeman si presenta con il tridente offensivo Bergwijn-Depay-Babel, titolare l'atalantino De Roon a centrocampo. Southgate risponde con Rashford, supportato da Sterling e Sancho sugli esterni. Panchina per Kane.

Partono meglio gli olandesi, pur senza graffiare dalle parti di Cillessen che resiste bene agli attacchi piuttosto sterili. Chi invece fa male è Rashford: De Ligt sbaglia l'intervento e lo stende senza appello in area, rigore ineccepibile trasformato dalla stessa punta del .

All'intervallo fa il suo ingresso in campo Kane proprio al posto di Rashford, anche se il più pericoloso è Sancho: colpo di testa sugli sviluppi di un corner, bloccato a terra con qualche difficoltà da Cillessen. Sul capovolgimento di fronte è Depay ad avere sul destro la palla del pareggio, respinta da un attento Pickford.

L'1-1 arriva comunque ed è opera di De Ligt che si riscatta alla grande dopo l'errore del primo tempo: calcio d'angolo di Depay e stacco imponente sul primo palo ad anticipare Stones. Il nuovo entrato Van de Beek spreca clamorosamente il goal del sorpasso, calciando alto un rigore in movimento.

Poco prima del termine dei novanta minuti regolamentari è Lingard ad andare a segno dopo un'azione bellissima: l'arbitro Turpin annulla per posizione millimetrica di fuorigioco grazie all'intervento del VAR. Depay grazia l'Inghilterra in pieno recupero, non sfruttando un pallone rubato da Bergwijn. Sterling svernicia la parte alta della traversa con un tiro a giro.

Si va agli extratime: Stones la combina grossa regalando la sfera a Depay sul quale si supera Pickford, impotente sulla deviazione successiva di Walker che infila la propria porta nel tentativo di anticipare Promes. Il portiere inglese è poi bravo, d'istinto, a dire no all'incornata del solito De Ligt.

Passaggio del turno messo in cassaforte dal tris di Promes, stavolta tutto suo: decisivo l'erroraccio di Barkley che serve inavvertitamente con un retropassaggio azzardato Depay, autore del comodo assist per il compagno di squadra.