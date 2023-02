Nuovo Mondiale per Club dal 2025: 32 squadre, si disputerà in estate

Dal 2025 il Mondiale per Club avrà un nuovo format: definito il numero delle squadre partecipanti per ogni continente, all'Europa 12 posti.

Dall'1 all'11 febbraio si è tenuta in Marocco l'ultima edizione del Mondiale per Club: a trionfare è stato il Real Madrid di Carlo Ancelotti, laureatosi campione del mondo dopo aver battuto in finale l'Al-Hilal con uno spettacolare 5-3.

La FIFA ha peraltro annunciato che la prossima edizione della competizione di terrà in Arabia Saudita dal 12 al 22 dicembre 2023 e dovrebbe disputarsi secondo il format attuale, ovvero con sette squadre partecipanti.

A partire dal 2025, invece, il Mondiale per Club vivrà un profondo restyling: dopo l'annuncio a dicembre del presidente della FIFA, Infantino, la massima organizzazione calcistica ha comunicato il numero degli slot riservati alle varie Federazioni continentali.

NUOVO MONDIALE PER CLUB DAL 2025: IL FORMAT

Infantino aveva comunicato l'estensione del format del torneo che prevederà la presenza di 32 squadre, divise in otto gironi da quattro: proprio come i Mondiali riservati alle nazionali, anche il Mondiale per Club avrà una cadenza quadriennale.

Nello specifico, l'edizione del 2025 si disputerà in estate tra i mesi di giugno e luglio.

NUOVO MONDIALE PER CLUB DAL 2025: LE SQUADRE PARTECIPANTI

Nella giornata del 14 febbraio, la FIFA ha reso noti gli slot divisi per ogni Federazione continentale: il maggior numero di posti è stato concesso all'Europa.

UEFA: 12;

CONMEBOL: 6;

AFC: 4;

CAF: 4;

CONCACAF: 4;

OFC: 1;

Squadra della sede ospitante: 1.

Non sono ancora chiari i criteri di partecipazione per le squadre, ad eccezione ovviamente di quelle campioni nei rispettivi continenti.