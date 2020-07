La nuova seconda maglia dell'Inter: bianca con quadri nerazzurri

Il sito 'Footy Headlines' ha svelato la nuova maglia away dell'Inter per la stagione 2020/21: quadri nerazzurri su sfondo bianco.

In una stagione anomala e condizionata pesantemente dall'emergenza Coronavirus, è già tempo di pensare alla prossima annata che inizierà subito dopo il termine di quella ancora in corso: come ogni anno è giunto il momento di soffermarsi sulle nuove maglie che saranno indossate dai giocatori.

Il sito 'Footy Headlines' ha svelato quella che dovrebbe essere la casacca away dell' : colletto nerazzurro come i quadri che campeggiano su uno sfondo bianco, completamente in azzurro invece il main sponsor.

⚪🔵⚫🔥 Nike Inter 20-21 Away Kit Leaked - Unique Back: https://t.co/gA13vk2nwt — Footy Headlines (@Footy_Headlines) July 17, 2020

Divisa che però, sui social, non sta raccogliendo molti consensi, in particolare dagli amanti della tradizione che vorrebbero vedere un prodotto classico e senza gli stravolgimenti dettati dal marketing.

Stessa storia anche per la nuova prima maglia dell'Inter, quella già ufficiale da qualche settimana: le strisce a zig zag l'hanno di fatto bocciata nei giudizi dei tifosi, che però la ricorderebbero per sempre qualora dovesse arrivare un trofeo importante con essa addosso.