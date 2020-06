La maglia dell'Inter nel 2020/21: nerazzurra a zig zag

L'Inter ha presentato sui social la prima maglia per la stagione 2020/21, niente strisce: il tradizionale nerazzurro diventa a zig zag.

L' cambia look, pur restando nel segno della tradizione. La prima maglia per la stagione 2020/21 infatti sarà come sempre nerazzurra ma senza strisce verticali.

Una vera e propria rivoluzione, addirittura superiore a quella anticipata dal sito 'Footy Headlines' che prevedeva una sola striscia orizzontale a zig zag a spezzare le tradizionali strisce verticali.

Inter e Nike invece hanno scelto la strada della totale innovazione, pur senza dimenticare le origini con un tributo alla storia della città di Milano.

"La nuova divisa Home dell’Inter celebra la città di Milano attraverso un’estetica che simboleggia l’identità condivisa dal club e dalle persone che rappresenta. Il kit è “Made of Milano” volendo rappresentare il senso di unità con il capoluogo lombardo e con le persone, parte di una grande community che condivide il senso di orgoglio per la città e il desiderio di innovazione".

Il design della nuova maglia come si legge nel comunicato "riprende forme e colori caratteristici dello stile tribal-pop e reinterpreta le iconiche righe nerazzurre con onde e zig-zag. Sviluppandosi dalla parte superiore a quella inferiore della maglia, le spese righe a zig-zag nerazzurre riprendono anche il Biscione, storico simbolo del club".