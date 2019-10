Nuova maglia del Real Madrid non solo Blanca: potrebbe essere rosa

Nel 2020/2021 potrebbe tornare il rosa sulla prima maglia del Real Madrid. E non limitato a qualche sfumatura come in passato.

Stagione 2019/2020 iniziata da appena due mesi, eppure già si pensa alla prossima. Tutto normale nel calcio moderno, dove si guarda più al futuro che al presente. Non solo per quanto riguarda il calciomercato, Re di questo particolare modo di proiettarsi avanti, ma anche riguardo altri aspetti, come il kit da indossare. In questo caso del .

In cerca di rinascita dopo una stagione decisamente da dimenticare, il Real Madrid sta vivendo un'annata fin qui altalenante, sopratutto in Champions, vista una giocata senza problemi fin qui. I tifosi però vogliono di più, rassicurazioni sul calciomercato, proiezioni del futuro. La casacca del 2020/2021, magari: sono arrivati i leak, con un'importante novità.

Secondo quanto pubblicato da Footy Headlines, sempre in prima fila per quanto riguarda le nuove maglie delle big europee e mondiali, il Real Madrid è pronto ad inserire una parte rosa nella propria e gloriosa maglia bianca. Una vera rivoluzione, nonostante tale colore sia stato già utilizzato in passato.

Tutti si ricorderanno di Cristiano Ronaldo e soci indossare una maglia completamente rosa in trasferta, ma stavolta l'idea sarebbe quella di inserirlo ancor più nel kit principale. Con bordi neri lungo le maniche e strisce rosa al suo interno.

Nonostante si tratti di un rumour, seppur proveniente da uno dei più importanti siti al mondo in questo senso, i tifosi del Real Madrid si sono già divisi a tal riguardo. La tradizione della maglia completamente bianca è del resto importantissima non solo per i puristi che seguono i Blancos (...) da decenni, ma anche per le nuove generazioni.

Alcuni però vedono in un cambiamento di colori e stile un modo per evolversi. Le uniche cose certe per ora sono gli sponsor: Fly Emirates e Adidas copriranno d'oro il Real Madrid grazie ai contratti stipulati rispettivamente per 70 milioni annuali e 1,6 miliardi per 12 anni.