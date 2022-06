Lukaku all'Inter: il nuovo numero di maglia sarà il 90

Romelu Lukaku ha scelto il numero di maglia della sua seconda avventura all'Inter: indosserà il 90, 'salvo' per ora il 9 di Dzeko.

Ormai possiamo dirlo: Romelu Lukaku è a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell'Inter, a quasi un anno di distanza dal tormentato addio in direzione Londra, al Chelsea, dove il belga non è riuscito a replicare le ottime prestazioni offerte in Serie A.

Il ritorno del gigante belga apre un punto di domanda relativo al numero di maglia che indosserà durante la sua seconda esperienza a Milano, già chiuso dalla stessa Inter che lo ha svelato sui suoi profili social.

Sulle imponenti spalle di Lukaku campeggerà il numero 90, variante del 9 indossato dal 2019 al 2021 e attualmente di proprietà di Edin Dzeko.

Proprio la situazione del bosniaco è da monitorare, alla luce di un attacco sempre più numeroso a disposizione di Simone Inzaghi: l'assegnazione del 90 a Lukaku lascia pensare, almeno per ora, che Dzeko possa rimanere a Milano anche nella prossima stagione, nonostante le voci insistenti di un divorzio.

Nessuna opzione è però da escludere, a partire da un cambio di numero per Lukaku in futuro, trattandosi magari soltanto di una soluzione provvisoria e passibile di colpi di scena.

Il 90 è una novità assoluta per il belga, che in passato virò sul 10 e il 17 (ai tempi dell'Everton), mentre al West Bromwich gli toccò il 20: senza dimenticare il 18 e il 9 della prima avventura al Chelsea e il 14 e il 36 avuti in patria all'Anderlecht agli albori della carriera.