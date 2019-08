Rivelato per errore il numero Coutinho al Bayern: la 10

Spoiler su Instagram da parte dello sponsor nonostante non sia arrivata l'ufficialità dell'ingaggio: Coutinho sarà l'erede di Robben.

E' a di Baviera per le visite mediche, ma Coutinho non è ancora un giocatore del Monaco. Ciò nonostante, manca solo l'ufficialità per vederlo vestire la maglia di una nuova big dopo quella del , che lascerà dopo appena un anno e mezzo. Occhio però agli spoiler.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sì perchè erroneamente Adidas, sponsor di Coutinho, ha pubblicato su Instagram quale numero avrà il brasiliano per la sua avventura bavarese, ovvero il prezioso numero dieci indossato da Robben nell'ultimo decennio al .

Per Coutinho sarà dunque un ritorno al passato, visto che nell'era ha indossato proprio il numero dieci, prima di ovviamente cambiarlo a Barcellona, causa Leo Messi. Sarà lui a raccogliere il testimone da un fuoriclasse come Robben.

Al Bayern l'ex centrocampista dell' guadagnerà 12 milioni netti: affare in prestito, con venti milioni guadagnati dal Barcellona in vista di un possibile riscatto nel 2020. Per Coutinho la possibilità di essere la stella numero uno in Baviera dopo non aver fatto fortuna in blaugrana.