Niente Standard Liegi per Chiesa: salta l’amichevole e resta ad allenarsi alla Continassa

Federico Chiesa non prende parte all’amichevole Juventus-Standard Liegi. Salta dunque l’ultima gara del 2022 dei bianconeri.

Federico Chiesa salta l’ultima partita che vede la Juventus protagonista nel 2022. L’esterno offensivo bianconero infatti, non è stato convocato per l’amichevole contro lo Stardand Liegi, una gara che rappresenta una sorta di prova generale in vista del prossimo impegno di campionato contro la Cremonese.

Per Chiesa niente spazio nell’undici titolare e nemmeno in panchina, ma invece un 30 dicembre trascorso alla Continassa a continuare la sua marcia di avvicinamento al 2023.

Massimiliano Allegri ha quindi deciso di non modificare i programmi di un giocatore che, messo alle spalle un lunghissimo infortunio, ha fatto il suo ritorno in campo solo ad inizio novembre.

Per Chiesa, che ha dovuto fare i conti anche con qualche fastidio muscolare nelle ultime settimane, nessun cambio di tabella di marcia dunque, ma un lavoro specifico per tornare al meglio in vista di Cremonese-Juventus in programma il prossimo 4 gennaio.

Per l’occasione, Allegri ha disegnato la Juventus con un 3-5-2 che dovrebbe essere molto simile, almeno in difesa e in attacco, a quello che si vedrà a Cremona. Pacchetto difensivo davanti a Szczesny tutto brasiliano con Danilo, Bremer ed Alex Sandro, mentre in avanti Kean è stato scelto come spalla di Milik.