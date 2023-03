Niente Malta-Italia per Barella: lascia il ritiro azzurro insieme a Bonucci

Il centrocampista dell'Inter, vittima di un duro pestone di Maguire, non sarà a disposizione di Mancini per la sfida di Malta: out anche Bonucci.

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura dell'Italia alle qualificazioni per Euro 2024: sconfitta bruciante al 'Maradona' contro l'Inghilterra, che ha interrotto una striscia negativa in gare ufficiali durata quasi 46 anni.

Nell'azione che ha portato al goal della speranza del debuttante Retegui, lo stadio ha tenuto il fiato sospeso per le condizioni di Barella, colpito duramente da Maguire con un pestone che ha reso necessario l'intervento dei sanitari azzurri.

Il centrocampista dell'Inter si è rialzato e ha disputato qualche minuto prima di alzare bandiera bianca ed essere sostituito con Cristante: come riportato da 'Rai Sport', non prenderà però parte alla trasferta sul campo di Malta in programma domenica sera.

Barella saluta il ritiro azzurro così come Bonucci, non in condizioni fisiche ottimali e ieri non convocato: un'assenza storica la sua visto che, dopo ben 29 anni, l'Italia ha disputato una partita senza calciatori juventini presenti in campo e in panchina.

I due faranno rientro ai rispettivi club per dedicarsi al recupero in vista di un aprile di fuoco per entrambi, che vedrà Inter e Juventus giocare in ben nove occasioni tra Serie A, Coppa Italia (dove è previsto lo scontro diretto in semifinale), Champions ed Europa League.