Zero giocatori della Juventus tra campo e panchina: in Nazionale non succedeva dal 1994

Bonucci, unico bianconero convocato, è infortunato e quindi non potrà scendere in campo. L'ultima volta senza juventini fu 29 anni fa.

Quella di Napoli sarà in ogni caso una serata storia per la nostra Nazionale, che per la prima volta dopo 29 anni non schiererà neanche un giocatore della Juventus.

L'unico bianconero convocato, dopo il forfait di Federico Chiesa, è infatti il capitano Leonardo Bonucci che però è infortunato quindi non potrà scendere in campo contro l'Inghilterra neppure a partita in corso. Un vero e proprio evento per l'Italia.

L'ultima volta senza giocatori della Juve in gare ufficiali infatti risale addirittura al 1994 quando gli Azzurri affrontarono l'Estonia in trasferta in una partita valida per le qualificazioni agli Europei. Allora arrivò una vittoria per 2-0 con goal di Christian Panucci e Pierluigi Casiraghi. Il Ct di quella squadra era Arrigo Sacchi, reduce dalla finale mondiale persa contro il Brasile.

Nel passato più recente è capitato che nessun giocatore bianconero scendesse in campo dal 1', come nel 2018 in Nations League, contro il Portogallo. Ma in quel caso Bonucci e Chiellini erano in panchina. Stavolta, invece, Mancini non potrà inserire nessun calciatore della Juve neppure a partita in corso.

Necessità ma anche scelta, dato che il Ct ha deciso di lasciare a casa Manuel Locatelli mentre Nicolò Fagioli, grande protagonista di questo scorcio di stagione, è rimasto con l'Under 21 così come Fabio Miretti.

I tempi dell'Ital-Juve, insomma, sono ormai lontani.