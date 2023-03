Italia-Inghilterra, ennesimo capitolo: solo un k.o. per gli azzurri in gare ufficiali

Ancora l'Inghilterra sulla strada dell'Italia: negli undici precedenti in match ufficiali, gli azzurri hanno perso una sola volta nel lontano 1977.

Il cammino dell'Italia nelle qualificazioni per Euro 2024 parte da una sfida che Roberto Mancini ha già definito una 'classica' del calcio europeo: al 'Maradona' di Napoli, gli azzurri ospitano l'Inghilterra di Gareth Southgate.

Quello in terra partenopea sarà il dodicesimo confronto tra le due squadre in gare ufficiali e, a tal proposito, il bilancio sorride nettamente alla nostra Nazionale: sono sei i successi, di fronte a quattro pareggi e ad una sola sconfitta.

L'unico passo falso è datato e risale al 16 novembre 1977, peraltro un k.o. indolore perché l'Italia si qualificò ai Mondiali argentini dell'anno successivo a differenza degli inglesi: un 2-0 griffato dalle reti di Keegan e Brooking, stesso risultato (ma a parti invertite) dell'anno precedente.

Dopo quella parentesi negativa ma ininfluente, seguirono ben tre affermazioni italiane: agli Europei casalinghi del 1980, Tardelli decise la sfida di Torino del girone, chiuso al secondo posto dagli azzurri che persero la finalina per il terzo/quarto posto contro la Cecoslovacchia. Finale di consolazione vinta invece dieci anni più tardi ai Mondiali casalinghi con un 2-1 sui 'Tre Leoni' al 'San Nicola' di Bari.

Lo 0-1 del 12 febbraio 1997 firmato Zola, a segno su un bel lancio di Costacurta, rappresentò la prima vittoria in incontri ufficiali a Wembley, 24 anni dopo lo storico goal di Fabio Capello (allora si trattava di un'amichevole). 0-0 nel ritorno in Italia che fu costretta a staccare il pass per Francia '98 passando dal playoff contro la Russia, lasciando la leadership (e la qualificazione diretta) proprio all'Inghilterra.

Altro 0-0, ma stavolta decisamente piacevole, il 24 giugno 2012: prima volta in assoluto per i calci di rigore che sancirono l'approdo alla semifinale degli Europei degli azzurri, trascinati dal celebre 'cucchiaio' di Pirlo a beffare Hart.

Sorriso italiano anche nel match d'esordio agli sfortunati (per entrambe le squadre) Mondiali brasiliani del 2014, un 2-1 che non evitò l'eliminazione precoce della squadra allora allenata da Cesare Prandelli in un girone comprendente anche Uruguay e la sorprendente Costa Rica.

Il secondo precedente terminato ai calci di rigore è il più dolce in assoluto per l'Italia: l'11 luglio 2021, a Wembley, uno spunto di Bonucci in risposta a Shaw prolungò la disputa fino ai tiri dal dischetto, con Donnarumma a neutralizzare i tentativi di Sancho e Saka dopo il palo di Rashford e a consegnare la coppa di Euro 2020 a capitan Chiellini.

Gli ultimi due confronti sono stati validi per il girone di Nations League, vinto dall'Italia che si è qualificata per la Final Four: 0-0 a Wolverhampton e 1-0 siglato da Raspadori a San Siro, pezzi di una storia che non sembra voler finire.