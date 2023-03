Italia di scena a Malta per il secondo incontro delle qualificazioni ad Euro 2024: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della sfida.

Esordio negativo per l'Italia nelle qualificazioni valide per Euro 2024: la sconfitta rimediatta contro l'Inghilterra al "Maradona" ha messo in luce diverse difficoltà mostrate soprattutto nel primo tempo, prima della reazione della ripresa culminata con la rete di Retegui.

Nella seconda giornata del Gruppo B, gli azzurri sono di scena a Malta, nazionale allenata dal c.t. italiano Michele Marcolini: i prossimi avversari hanno perso Macedonia del Nord per 2-1, con il brivido finale scaturito dal goal di Yannick.

Il bilancio è completamente a favore dell'Italia che ha battuto Malta in tutti gli otto precedenti appuntamenti: quello più recente è l'1-0 del 3 settembre 2015, quando in panchina sedeva ancora Antonio Conte.

Qui troverete tutte le info su Malta-Italia: dagli aggiornamenti sulle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

QUANDO SI GIOCA MALTA-ITALIA

Malta-Italia è in programma per domenica 26 marzo al National Stadium di Ta' Qali. Calcio d'inizio alle ore 20:45. L'arbitro sarà il bulgaro Georgi Kabakov.

DOVE VEDERE MALTA-ITALIA IN TV E STREAMING

La sfida tra Malta e Italia sarà trasmessa in chiaro su Rai 1: collegamento con lo stadio subito dopo l'edizione serale del TG1.

Sulla piattaforma RaiPlay sarà possibile seguire in diretta streaming la partita, tramite app o sito: basterà registrarsi e accedere inserendo le proprie credenziali per avviare la diretta dell'evento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca a cura di Alberto Rimedio, commento tecnico affidato ad Antonio Di Gennaro.

PROBABILI FORMAZIONI MALTA-ITALIA

Marcolini dovrebbe riconfermare l'undici visto contro la Macedonia del Nord: tridente composto da Teuma, Satariano e Mbong. Apap, Borg e Attard agiranno a protezione di Bonello.

Mancini potrebbe dover fare a meno di Barella: l'Azzurro è uscito malconcio al 62' dopo un brutto fallo di Maguire e sembra dover dare forfait: al suo posto giocherà Tonali.

MALTA (3-4-3): Bonello; Apap, Borg, Attard; Mbong, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Teuma, Satariano, Mbong.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Toloi, Romagnoli, Emerson; Tonali, Jorginho, Verratti; Politano, Retegui, Pellegrini.