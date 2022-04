Neymar e Mbappé stendono il Marsiglia: Ligue 1 ad un passo per il PSG

Serata importante per il PSG, che prevale per 2-1 nello scontro diretto con l'Olympique Marsiglia. Un successo che rende ormai imminente la conquista del titolo francese per la squadra di Pochettino.

Il primo tempo è una vera e propria giostra tra goal, episodi ed errori grossolani. Il PSG passa al 12' con Neymar che, su perfetto assist di Verratti, beffa sull'uscita Pau Lopez con un pallonetto al volo. Sembra essere una passeggiata per la squadra di Tuchel, ma alla mezz'ora l'OM pareggia con Caleta-Car. Il difensore deve ringraziare Donnarumma, che perde il pallone dopo un'uscita piuttosto rivedibile.

Nei minuti finali prima dell'intervallo c'è tempo per un goal annullato a Messi per fuorigioco e per il 2-1 del PSG con Mbappè su calcio di rigore, decretato per un tocco di gomito (visto dall'arbitro andando al Var) di Rongier in area.

La ripresa è di pura gestione per la squadra di Pochettino, che cerca sporadicamente il 3-1 ma nel finale rischia grosso con il goal del 2-2 segnato da Saliba e poi annullato per posizione irregolare.

Con questa vittoria il PSG porta a 15 i punti di vantaggio sul Marsiglia, a 6 giornate dalla fine. Nel prossimo turno, in occasione del match sul campo dell'Angers, i parigini potrebbero festeggiare il decimo titolo della loro storia.