Donnarumma sbaglia ancora: un suo errore propizia il pari del Marsiglia

Non c'è pace per Gianluigi Donnarumma, nuovamente protagonista in negativo con la maglia del PSG.

L'ex portiere del Milan, infatti, si è reso protagonista di un altro clamoroso errore che ha spianato la strada al goal del Marsiglia che ha gelato il Parco dei Principi.

Sul risultato di 1-0 per il PSG, L'OM ha usufruito di un calcio d'angolo sul quale l'estremo difensore della Nazionale è uscito in maniera avventata perdendo il controllo della sfera che, successivamente deviata da Marquinhos e Verratti, è andata a finire sui piedi di Caleta Car, autore del 1-1 da pochi passi.

Un altro errore da matita rossa, dunque, macchia la stagione del classe 1999 al primo anno con la casacca parigina.

Per sua fortuna, prima dell'intervallo il PSG è tornato in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Mbappé.