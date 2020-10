Nations League, i risultati - Finisce in parità tra Irlanda e Galles

Si sono chiuse in parità le sfide Irlanda-Galles e Kazakistan-Albania. Grande attesa per Inghilterra-Belgio e Francia-Portogallo.

La continua con la terza giornata. Ad aprire il programma domenicale sono state due sfide che si sono concluse a reti inviolate.

La prima, valida per la Lega B, ha visto e pareggiare all’Aviva Stadium di Dublino. In virtù di questo risultato, gli uomini di Ryan Giggs conservano il primo posto nel Gruppo 4 con i 7 punti messi in cascina in tre uscite.

Nella Lega C l’Albania di Edy Reja ha invece pareggiato sul campo del Kazakistan. Con questo risultato, le sue squadre restano appaiate nel Gruppo 4 a quota 3 dopo due partite.

Altre squadre

LEGA A

BOSNIA HERZEGOVINA-OLANDA [ore 18.00]

[ore 18.00]

INGHILTERRA-BELGIO [ore 18.00]

FRANCIA-PORTOGALLO [ore 20.45]

ISLANDA-DANIMARCA [ore 20.45]

POLONIA-ITALIA [ore 20.45]

LEGA B

IRLANDA-GALLES 0-0

FINLANDIA-BULGARIA [ore 18.00]

NORVEGIA-ROMANIA [ore 18.00]

IRLANDA DEL NORD-AUSTRIA [ore 20.45]

ISRAELE-REPUBBLICA CECA [ore 20.45]

RUSSIA-TURCHIA [ore 20.45]

SCOZIA-SLOVACCHIA [ore 20.45]

SERBIA-UNGHERIA [ore 20.45]

LEGA C

KAZAKISTAN-ALBANIA 0-0

ARMENIA-GEORGIA [ore 18.00]

ESTONIA-MACEDONIA DEL NORD [ore 18.00]

LITUANIA-BIELORUSSIA [ore 18.00]

GRECIA-MOLDAVIA [ore 20.45]

KOSOVO-SLOVENIA [ore 20.45]