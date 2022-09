Nations League, l'Italia si qualifica se... Le combinazioni per il primo posto

Cosa serve all'Italia per vincere il gruppo 3 della Lega A e qualificarsi alla final four di Nations League 2022/2023.

Ultima gara nel gruppo 3 di Lega A per l'Italia di Mancini. La Nazionale azzurra, dopo il mancato accesso ai Mondiali, spera di rialzare la testa e vincere la competizione arrivata alla sua terza edizione, dopo quelle conquistate dal Portogallo e dalla Francia.

Il gruppo 3, equilibrato, ha visto l'Italia sbandare nelle ultime uscite, al pari dell'Inghilterra, per poi rimettersi in carreggiata contro l'Inghilterra. L'Ungheria guida la classifica, dunque gli azzurri. Il sesto turno deciderà chi giocherà la final four, dopo la retrocessione dell'Inghilterra.

L'ITALIA ARRIVA PRIMA SE

Batte l'Ungheria

La Nazionale azzurra ha dunque bisogno di una vittoria per conquistare il passaggio alla final four, che permette alle squadre qualificate di giocare per il trofeo nel giugno del 2023. Solamente in questo caso, infatti, l'Italia concluderebbe il girone al primo posto. Un solo risultato nello scontro diretto.