Sorteggio UEFA Nations League: Italia contro Olanda, Polonia e Bosnia

Sorteggio Nations League: dopo l'Europeo l'Italia affronterà la seconda edizione del torneo per provare ad alzare il proprio livello ranking.

Archiviata una prima edizione delladeludente, e in vista di un Europeo in cui si crede tantissimo, l' si prepara psicologicamente anche alla seconda edizione della Nations League post Europeo, essenziale per le fasce di qualificazione al prossimo e discusso Mondiale in : gli azzurri se la vedranno contro

L'Italia di Mancini, inserita nella Lega A, amplata da 12 a 16 rappresentative per la nuova edizione di Nations League, affronterà sei partite tra settembre e novembre 2020: le vincitrici dei quattro gironi si affronteranno nella Final Four del giugno 2021 per sollevare al cielo il trofeo attualmente nelle mani del .

Per la truppa di Mancini nuove sfide contro la Bosnia, dopo quelle affrontate nelle qualificazioni all'Europeo: proprio contro Pjanic e compagni sono arrivate due vittorie. L'Italia è riuscita ad evitare e Portogallo, ma dovrà vedersela contro un'Olanda decisamente in ripresa, e contro una Polonia di Lewandowski a fase alterne.

Non solo il trofeo, la Nations League ha sostituito quasi tutte le amichevoli inserendo un premio ma sopratutto la possibilità di avere una miglior posizione nel sorteggio dei gironi per la qualificazione mondiale e avere maggiori possibilità di qualificarsi all'Europeo, qualora fosse fallito il canonico girone stavolta stra-vinto dalla Nazionale di Mancini.

Altre squadre

Per il futuro però mai dire mai, quindi meglio prendere la Nations League seriamente e con massima attenzione per puntare alla vittoria, o comunque ad una posizione d'elite.

Il sorteggio di Nations League:

LEGA A

GRUPPO 1: Olanda, Italia, Bosnia, Polonia

GRUPPO 2: , , ,

GRUPPO 3: Portogallo, , ,

GRUPPO 4: , , , Germania

LEGA B

GRUPPO 1: , Norvegia, , Romania

GRUPPO 2: , , Slovacchia, Israele

GRUPPO 3: , , turchia, Ungheria

GRUPPO 4: , Finlandia, , Bulgaria

LEGA C

GRUPPO 1: Azerbaijan, Lussemburgo, Cipro, Montenegro

GRUPPO 2: Armenia, Estonia, Macedonia del Nord, Georgia

GRUPPO 3: Moldavia, Slovenia, Kosovo, Grecia

GRUPPO 4: Kazakistan, Lithuania, Bielorussia, Albania

LEGA D

GRUPPO 1 - Andorra, Lettonia, Isole Faroe, Malta

GRUPPO 2 - San Marino, Liechtenstein, Gibilterra