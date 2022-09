Le Nazionali che si qualificano alla final four e quelle che retrocedono: i verdetti delle Leghe A, B, C e D nella Nations League 2022/2023.

Si chiude la prima fase della Nations League 2022/2023. Con le gare di settembre ed ottobre si conclude per quasi tutte le nazionali d'Europa la terza edizione del torneo, vinto dal Portogallo nella prima annata e dunque dalla Francia di Benzema e Mbappé nella seconda.

E' arrivato il momento per le Nazionali di tutta Europa di conoscere il proprio destino: quattro di loro potranno lottare per vincere il trofeo, altre possono salire di livello, altre ancora dovranno accettare la retrocessione nelle leghe inferiori. Mentre per la maggior parte la situazione in Nations League non cambierà.

CHI VIENE PROMOSSO E RETROCEDE?

La squadra prima classifica in ogni girone della Nations League ottiene una promozione nella Lega superiore o una retrocesisone nella Lega inferiore. Le prime quattro della Lega A non hanno nessuna promozione, se non la qualificazione alla final four: la vincente tra le prime quattro ottiene il titolo di Campione del torneo 2022/2023.

Le ultime classificate della Lega D, invece, non retrocederanno: si tratta infatti dell'ultimo livello del torneo.

ITALIA PROMOSSA O RETROCESSA?

Le tre partite contro Inghilterra, Germania ed Ungheria decideranno il destino dell'Italia. Per gli azzurri c'è la possibilità di giocare la final four, arrivando prima nel girone A di Lega A, ma anche quella di arrivare ultima e retrocedere così nella Lega B. Arrivando seconda o terza giocherà in Lega A anche la prossima edizione della Nations League.

QUALI SQUADRE SONO PROMOSSE?

Dalla Lega B alla A: da determinare

Dalla Lega C alla B: da determinare con i playout tra le quattro ultime classificate

Dallla Lega D alla C: da determinare

QUALI SQUADRE RETROCEDONO?

Dalla Lega A alla B: da determinare

Dalla Lega B alla C: da determinare

Dalla Lega C alla D: da determinare

QUALI SQUADRE SON QUALIFICATE PER LA FINAL FOUR