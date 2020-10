Napoli, Zielinski positivo al coronavirus dopo il secondo tampone

Il secondo giro di tamponi ha rivelato un caso di positività al coronavirus tra i giocatori del Napoli. Positivo anche un collaboratore.

Brutte notizie dal secondo giro di tamponi effettuato dal dopo la partita contro il , club pesantemente colpito dal Covid con ben 19 positivi.

Due tesserati azzurri infatti sono risultati a loro volta contagiati dal coronavirus: si tratta del polacco Piotr Zielinski e del collaboratore Giandomenico Costi, che però non fa parte del gruppo squadra.

Al termine dell’elaboraIone dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 2, 2020

A questo punto per la regolare disputa di -Napoli risulteranno decisivi i tamponi in programma sabato mattina ed il cui esito è atteso prima della partenza per .

Altre squadre

In ogni caso, secondo il nuovo protocollo approvato proprio ieri dalla Lega di , un club può richiedere il rinvio della gara solo una volta e solo se 10 o più giocatori risultassero positivi al coronavirus.

Chi sicuramente non giocherà Juventus-Napoli è invece Zielinski, che come sempre avviene in questi casi ora osserverà un periodo in isolamento domiciliare nell'attesa di tornare negativo.