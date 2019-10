Napoli-Verona, per gli azzurri vietato fallire: in attacco tocca a Milik

Il Napoli cerca punti pesanti contro il Verona. Per Ancelotti alcuni dubbi in attacco, anche Llorente e Younes scalpitano.

Vincere per ottenere quei punti che consentano di non perdere la scia delle primissime della classe. Il si appresta a tornare in campo e lo fa sapendo che contro il non saranno ammessi passi falsi.

I partenopei, attualmente quarti in classifica, dopo sette turni di campionato sono staccati di sei lunghezze dalla capolista e di cinque dall’ e per questo la sfida con gli scaligeri assume già i contorni dello snodo importante.

Per il match in programma alle 18 al San Paolo, Carlo Ancelotti dovrebbe disegnare la compagine azzurra con il consueto 4-4-2. Il tecnico non potrà ancora contare su Hysaj e Maksimovic, in difesa le scelte sembrano quasi obbligate e la linea davanti a Meret dovrebbe quindi essere composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Ghoulam.

A centrocampo, Allan e Fabian Ruiz dovrebbero formare la cerniera di mediana, mentre Callejon e Insigne dovrebbero sistemarsi rispettivamente sugli out di destra e sinistra. Maggiori dubbi in attacco dove sono aperti vari ballottaggi: Milik e Mertens sembrano al momento in vantaggio sulla concorrenza, ma anche Llorente e Younes sperano e non è escluso che Ancelotti possa mischiare qualche carta.

Juric dovrebbe invece schierare il suo Verona con un 3-4-2-1 nel quale dovrebbero essere Rrahmani, Kumbulla e Gunter a formare il terzetto di difesa davanti a Silvestri.

Chiavi del centrocampo affidate come di consueto a Miguel Veloso, con Amrabat che si sistemerà da interno sinistro mentre toccherà a Faraoni e Lazovic presidiare gli esterni di destra e sinistra.

In attacco, a supporto dell’unica punta Stepinski, dovrebbe esserci un duo formato da Pessina e Verre.

Le probabili formazioni di Napoli-Verona:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens. All.: Ancelotti

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Stepinski. All.: Juric