Spalletti esulta ed annuncia: "Squadra di amici, Insigne batterà i prossimi rigori"

Il tecnico del Napoli ha parlato dopo l'ottava vittoria in altrettante gare: eguagliato il record di Sarri in successi consecutivi iniziali.

Ha sofferto, rischiato, ma alla fine il Napoli ha vinto anche l'ottava gara di campionato in otto incontri. Punteggio pieno per gli azzurri dopo i primi due mesi di Serie A e fuga nei confronti dell'Inter, fermato dalla Lazio per la prima volta nel 2021/2022.

Stacco imperioso di Osimhen nella ripresa e tre punti essenziali in chiave Scudetto per il Napoli, che ha nuovamente conquistato le prime otto gare di campionato come ai tempi di Sarri. Ora i punti di distacco dall'Inter sono ben sette, due quelli dal Milan, vincente in rimonta contro il Verona.

Al termine della gara contro il Napoli, Spalletti si è detto ovviamente soddisfatto per l'ennesimo successo:

"Aspettative aumentate? Ora tutti si aspettano questo, è il minimo che devi fare. Questo è il livello che devi andare a imporre sempre e non sarà facile. Ho visto una squadra cresciuta dal punto di vista di mentalità, di compattezza. Vedere Politano e Insigne ripiegare è una cosa che compatta, dà forza, crea spirito di squadra. Abbiamo una squadra di amici. Vogliamo anche proporre un buon calcio e stasera siamo stati a un buonissimo livello. Abbiamo costruito, lottato e siamo stati disponibili a ciò che voleva la partita".

Spalletti ha esaltato Osimhen dopo l'1-0:

"E' un giocatore fortissimo che sta attraversando un buon periodo di forma. Ma ciò che diventa fondamentale è vedere che va ad acchiappare ancora più cose dove prima non dava importanza. Sta diventando più completo, è un calciatore fortissimo".

Insigne non ha brillato, sbagliando il possibile rigore dell'1-0:

"Comeha vissuto l'errore? La vive in base a quello che è il suo sentimento per questa maglia e questi colori, lui ci è molto attaccato. Ora che i compagni gli danno forza, lo aiutano, a maggior ragione. Era dispiaciuto. Il prossimo rigore, se c'è, per me lo batte Insigne. Quello dopo lo batte Lorenzo e il terzo lo batte il capitano".

Ma dove è cresciuto il Napoli? Spalletti lo spiega:

"E' cresciuta nella mentalità, nel dare battaglia, nella personalità, nel fare delle rincorse a vuoto che coprono una posizione e danno meno ampiezza da coprire ai compagni".

In fuga, ora il Napoli dovrà confermarsi al top fino a maggio, per provare a conquistare lo Scudetto trent'anni dopo l'ultima volta.