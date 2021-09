Napoli-Spartak Mosca, vantaggio dopo 13 secondi: papera del portiere

Cross di Insigne su cui Maksimenko smanaccia: interviene Elmas per dare l'1-0 immediato agli azzurri.

E' un momento magico per il Napoli. Primo in campionato, a punteggio pieno, il team di Spalletti ha iniziato con un pareggio l'Europa League, per poi avere in discesa la seconda gara della competizione, ovvero quella contro lo Spartak Mosca al Diego Armando Maradona.

In casa, infatti, il Napoli è subito partito fortissimo, creando sulla sinistra l'immediato vantaggio dopo appena 13 secondi: cross dalla sinistra di Insigne, papera del portiere Maksimenko che non è riuscito ad abbrancare la sfera in uscita e tap-in vincente da parte di Elmas.

Uno dei goal più veloci nella storia dell'Europa League, che sblocca la gara del Napoli, permettendo alla formazione di Spalletti di gestirla con attenzione, soprattutto rispetto alla prima uscita contro il Leicester, pareggiata solamente in rimonta e nel finale.

Il goal di Elmas dopo 13 secondi è di fatto il più veloce di una squadra italiana in Europa League, da quando nel 2009 il torneo ha cambiato denominazione. Si tratta inoltre del terzo piú veloce in assoluto nella competizione e il piú veloce da quello di Sykora dello Slovan Liberec segnato cinque anni fa.