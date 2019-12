Napoli col Sassuolo per scacciare la crisi: chance Lozano

Il Napoli di Gattuso all'esame Sassuolo: Lozano dal 1' al posto di Callejon, Fabian Ruiz regista. De Zerbi col dubbio Berardi.

Dopo il ko al debutto col , Gattuso punta il per rialzare il . Il posticipo della diciassettesima giornata vede gli azzurri al Mapei Stadium, contro gli emiliani in ottima forma.

Ringhio dà una chance a Lozano nel tridente come esterno destro al posto di Callejon, fiducia a capitan Insigne, Milik intoccabile. Fabian Ruiz regista con Allan mezzala, in difesa Luperto al posto dell'infortunato Koulibaly.

De Zerbi col dubbio Berardi: il gioiello neroverde è acciaccato ma dovrebbe stringere i denti, per il resto 4-2-3-1 con Djuricic e Boga insieme al 25 dietro Caputo. Da valutare anche Magnanelli, in porta Pegolo per l'infortunato Consigli, a destra c'è Muldur. Fischio d'inizio alle 20.45.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli:

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. All. Gattuso.