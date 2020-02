Napoli contro la Sampdoria per 'rivedere' la Champions: Lobotka titolare

Il 'monday night' della ventiduesima giornata vede un Napoli in ripresa far visita alla Sampdoria: Lobotka titolare, dubbio Meret-Ospina.

Il quadro della ventiduesima giornata di si chiude dal monday night di Marassi, dove un uscito dalla crisi fa visita alla degli ex Tonelli, Gabbiadini e Quagliarella.

Gattuso, con una vittoria, può ritentare l'assalto alla zona Champions complici i risultati del weekend che hanno visto la crollare col e l' essere fermata sul pari dal .

Tre punti in casa della Samp porterebbero gli azzurri a -9 con gli scontri diretti ancora da giocare, ma dall'altro lato il Napoli troverà i blucerchiati chiamati a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica.

Tra i partenopei diversi dubbi di formazione: Meret potrebbe scalzare nuovamente Ospina tra i pali, in difesa Maksimovic dovrebbe ritrovare una maglia a discapito di Hysaj con Di Lorenzo riportato a destra, in mediana Demme e Allan non sono al top.

Maglia per Lobotka, con Elmas scalpita per ottenere una chance da Gattuso. In attacco, solito tridente Callejon-Milik-Insigne col neo acquisto Politano (anch'egli vittima dell'influenza) in panchina al pari dei recuperati Koulibaly e Mertens.

Sampdoria col duo Gabbiadini-Quagliarella e aggrappata all'estro di Ramirez, Tonelli in retroguardia, a sinistra ballottaggio Murru-Augello. Si gioca alle 20:45.

Le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.