Napoli, ricorso d'urgenza contro la squalifica di Ancelotti

ll Napoli ha presentato un ricorso d'urgenza contro la squalifica comminata a Carlo Ancelotti dopo il caos di Napoli-Atalanta.

-, tra gli altri protagonisti che non ci saranno per infortunio, ha perso (per il momento) anche Carlo Ancelotti, che non potrà essere in panchina all’Olimpico per squalifica.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L’allenatore del Napoli è stato fermato per un turno dal giudice sportivo per aver contestato la decisione di non dare il rigore a Llorente nel finale di Napoli- .

Il club partenopeo però non ci sta. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, ha presentato un ricorso d’urgenza per annullare la squalifica e permettere al tecnico di essere regolarmente al suo posto nel big match di domani alle 15.00.

Qualora la squalifica dovesse essere confermata, a guidare il Napoli sarà Davide Ancelotti, il figlio dell’allenatore nonché suo vice.