Napoli-Milan in parità: tempi supplementari e cosa succede

Napoli e Milan si giocano l'accesso alla semifinale: ecco che cosa succede in caso di vittoria di misura da parte della squadra di Spalletti.

La notte della verità. Allo Stadio 'Maradona', Napoli e Milan si giocano l'accesso alla semifinale di Champions League, a sei giorni di distanza dal primo atto disputato a San Siro.

La gara del 'Meazza' ha premiato i rossoneri, vittoriosi di misura grazie al guizzo risolutore di Bennacer, ovvero il match winner dei primi 90' del derby di coppa tutto in salsa tricolore.

I rossoneri, si presentano in quel di Fuorigrotta, con due risultati su tre a disposizione. Alla squadra di Pioli basterà un pareggio per entrare nella ristretta cerchia delle quattro squadre che si contenderanno il trofeo fino alla fine.

Diversa, ovviamente, la posizione del Napoli. Obbligato a vincere con due goal di scarto per estromettere i campioni d'Italia in carica. Ma cosa succederebbe in caso di successo di misura da parte degli azzurri?

MILAN-NAPOLI IN PARITA': COSA SUCCEDE

In caso di vittoria di misura - con qualsiasi risultato - da parte della squadra di Luciano Spalletti, il match si prolungherebbe sino ai tempi supplementari.

Dalla scorsa edizione, la 2021/22, è stata soppressa la regola dei goal in trasferta. Di conseguenza al Napoli, oltre all'1-0, basterebbe vincere anche 2-1, 3-2, 4-3, e così via, per potersi giocare il tutto per tutto ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Se invece il Napoli dovesse imporsi con due reti di scarto entro i novanta minuti regolamentari, a quel punto completerebbe una rimonta che gli varrebbe il pass per il turno successivo.