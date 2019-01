Napoli-Lazio dove vederla: canale tv e diretta streaming

Tutto le informazioni su Napoli-Lazio: data, ora, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Napoli-Lazio è il big match della 20esima giornata di Serie A e negli ultimi anni questa sfida ci ha regalato spesso spettacolo.

Il Napoli aveva già esordito negli ottavi di finale di Coppa Italia in questo 2019 contro il Sassuolo, battuto 2-0 al San Paolo.

Debutto in Coppa Italia anche per Lazio, che all'Olimpico ha regolato per 4-1 il Novara.

In questa pagina tutte le informazioni su Napoli-Lazio, dalle notizie di formazione alle indicazioni su diretta tv e streaming .

ORARIO NAPOLI-LAZIO

Napoli-Lazio si giocherà domenica 20 gennaio allo Stadio San Paolo con fischio d'inizio fissato per le ore 20.30.

Il match tra Napoli e Lazio sarà visibile in esclusiva per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (251).

Per gli abbonati Sky, Napoli-Lazio sarà visibile gratuitamente anche in streaming tramite il servizio SkyGo, disponibile per pc, tablet e smartphone.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire Napoli-Lazio anche in diretta testuale su Goal: il nostro live vi racconterà l'intero match day, dalle probabili formazioni sino alle ufficiali, per finire con la diretta scritta del match.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LAZIO

Ancelotti non potrà disporre di pedine fondamentali come Koulibaly in difesa, Allan a centrocampo e Insigne in attacco, tutti squalificati, mentre Mertens è recuperato e potrebbe partire dal 1' in attacco. Problemi anche per Albiol, in caso di forfait giocherebbe Luperto con Maksimovic. A centrocampo ballottaggio Diawara-Rog. Zielinski e Fabian Ruiz completeranno il reparto, con Verdi in panchina.

Simone Inzaghi recupera anche Berisha per la trasferta in terra campana. Nel suo 3-5-1-1 sulla destra sarà assente il solo Marusic, squalificato e anche acciaccato. Al suo posto giocherà dal 1' Lukaku, con Lulic dirottato a destra. Davanti Luis Alberto supporterà Immobile. Ma non è da escludere nemmeno l'ipotesi 4-3-2-1, con Luis Alberto e Correa alle spalle del bomber campano.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Albiol, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Diawara, Zielinski; Milik, Mertens.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luis Felipe, Acerbi, Radu; Lulic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile.