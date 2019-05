Sorriso Napoli: Insigne in gruppo, con l'Inter ci sarà

Il Napoli recupera Lorenzo Insigne: l'attaccante ha smaltito i problemi muscolari e si è allenato coi compagni, contro l'Inter ci sarà.

Buone notizie dall'infermeria del a poco più di 48 ore dal posticipo con l': Lorenzo Insigne ha smaltito i problemi muscolari ed è tornato ad allenarsi col gruppo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'attaccante azzurro, out nell'ultimo impegno di campionato contro la per via di un fastidio agli adduttori, ha svolto regolarmente la seduta agli ordini di Ancelotti col resto dei compagni.

Da capire se Insigne partirà dal 1', ma la cosa certa è che il numero 24 sarà disponibile per il big-match in programma domenica sera al 'San Paolo' tra Napoli ed Inter. In gruppo anche Maksimovic e Diawara.

Il capitano dei partenopei, come di consueto, entrerà in ballottaggio per una maglia nel reparto offensivo insieme a Milik e Mertens (anche quest'ultimo ristabilitosi dai guai fisici che lo avevano costretto al forfait con la SPAL).