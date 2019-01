Napoli, infortunio Hamsik: recupero difficile per la Lazio, può tornare col Milan

Marek Hamsik potrebbe non essere a disposizione nella partita contro la Lazio di domenica sera: più probabile il rientro nel match con il Milan.

Per il primo match ufficiale di Serie A del 2019, il Napoli dovrà probabilmente fare a meno del proprio capitano Marek Hamsik.

Contro la Lazio, domenica sera, il capitano dei partenopei potrebbe non riuscire a recuperare dal problema al bicipite femorale che lo ha fermato sul finire dell'anno scorso. Lo riferisce 'Sky Sport'.

Più probabile è invece il ritorno in campo contro il Milan a San Siro sabato 26 gennaio, nello stesso stadio in cui aveva alzato bandiera bianca proprio il 26 dicembre contro l'Inter, intorno alla mezz'ora, per una distrazione muscolare.

Quest'anno lo slovacco in Serie A Hamsik ha collezionato soltanto 12 presenze, mentre è sempre stato utilizzato in Champions League.

