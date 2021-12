Elmas k.o, Spalletti dubbioso: "Rigore? In quanto squalifiche ho già dato"

Da capolista solitaria a quarta in classifica. Periodo duro per il Napoli di Spalletti, crollato alle spalle di Milan, Inter ed Atalanta causa tre sconfitte nelle ultime cinque giornate di Serie A. Due sono arrivate consecutive: nel 17esimo turno k.o in casa contro l'Empoli a sorpresa.

Due pali colpiti, un nuovo infortunato, ovvero Elmas, e tante occasioni sfumate: il Napoli ha vissuto al 'Maradona' contro l'Empoli l'ennesima gara particolare, da cui proverà a rialzarsi nel match più atteso dell'anno, quello contro il Milan.

Al termine della gara, Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, osservando con attenzione l'infortunio di Elmas. Qualche dubbio sul contatto in area:

"Non so bene come è la regola, il difensore lo anticipa un secondo ma poi finisce lì, li rimane il piede. In quanto a squalifiche ho già dato, non vi aspettate che dica niente. Vorrei andare oltre e non soffermarmi su questo episodio. Elmas è sembrato fiducioso, ma ha subito un brutto colpo sulla tibia".

Come detto ora ci sarà lo scontro diretto contro il Milan:

"E' una grande opportunità, finalmente abbiamo tutta una settimana a disposizione per mettere nel motore diversi giocatori. Quando li porti ugualmente in panchina, non al meglio, non si allenano e non si possono far faticare troppo".

Difficile capire se ci sarà Zielinski, uscito dal campo per problemi respiratori:

"Ci vorrebbe un episodio a favore e invece si va nella direzione opposta, vedi il dover togliere Zielinski perché gli faceva male il petto. Non abbiamo ancora capito che cosa ha, era un po' impaurito e l'abbiamo tolto".