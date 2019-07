Napoli-Cremonese: dove vederla in tv e streaming

Napoli-Cremonese è la terza amichevole prestagionale degli azzurri: ecco le probabili formazioni e tutte le info per vederla in tv e streaming.

Dopo la rinfrancante vittoria sulla Feralpisalò, che ha fatto seguito alla sconfitta col che aveva aperto il ciclo delle amichevoli azzurre, il scende in campo contro la per il suo terzo test di preparazione alla stagione 2019/20.

Di fronte la solida Cremonese allenata dall'ex attaccante azzurro Rastelli, squadra che nella passata annata ha fallito di poco l'approdo ai playoff di Serie B e che viene da due agevoli successi contro formazioni minori in questo precampionato.

In casa Napoli c'è curiosità per vedere se Carlo Ancelotti insisterà sul 4-2-3-1 provato nell'ultimo match, con Insigne che - al di là del modulo - sarà comunque riportato a sinistra. Grande attesa in difesa per il nuovo arrivato Manolas, che già ha destato ottima impressione nelle prime due gare amichevoli giocate a Dimaro.

Qui sotto trovate tutte le informazioni su Napoli-Cremonese: dalle probabili formazioni alle indicazioni su come guardare la partita in tv e streaming.

NAPOLI-CREMONESE: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Napoli-Cremonese DATA 24 luglio 2019, ore 17.30 DOVE Stadio Comunale di Carciato (Dimaro) TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO NAPOLI-CREMONESE

Napoli-Cremonese si disputerà alle ore 17.30 di mercoledì 24 luglio 2019. Sede della sfida lo stadio comunale di Carciato, frazione di Dimaro in Val di Sole, dove gli uomini di Ancelotti stanno svolgendo il ritiro precampionato.

L'amichevole tra Napoli e Cremonese, come tutti i test prestagionali degli azzurri, sarà trasmessa in diretta da Sky, sul canale Sky Sport (249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre). La gara inoltre sarà visibile in differita e in chiaro su TV8 alle ore 21.30 e su TV Luna alle ore 23.

Napoli-Cremonese sarà visibile in per gli abbonati Sky: necessaria avere l'app Sky Go installata sul proprio Pc, tablet o smartphone e disporre di una connessione internet veloce.

Ancelotti deve scegliere tra Karnezis e Meret tra i pali, mentre in difesa l'unico sicuro del posto sembra Manolas, con Maksimovic ancora candidato ad affiancarlo. I terzini dovrebbero essere Malcuit e Ghoulam

Possibile riproposizione della coppia mediana formata dal baby Gaetano e da Zielinski, con tutto l'arsenale offensivo a disposizione di Ancelotti schierato nel 4-2-3-1 azzurro: Callejon e Insigne esterni, Mertens a supporto di Milik.

NAPOLI (4-2-3-1): Karnezis; Malcuit, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik.

CREMONESE (3-5-2): Ravaglia; Caracciolo, Ravanelli, Terranova; Mogos, Arini, Castagnetti, Boultam, Renzetti; Piccolo, Palombi.