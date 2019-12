Napoli-Bologna, le pagelle: Sansone brillante, Fabian Ruiz delude

Nel Napoli si salva Llorente, delude Fabian Ruiz, Lozano sparisce nella ripresa. Sansone guida il Bologna, Orsolini in ombra, bene Dzemaili.

LOZANO 5.5: Inizia bene, nel primo tempo è vivace e intraprendente, a suo agio nella posizione scelta da Ancelotti per l’occasione. Ma nella ripresa sparisce dal campo alle prime difficoltà.

SANSONE 7: Alle prime crepe del è quello che ci crede più di tutti. Propizia il pareggio di Skov Olsen con una sua conclusione e cerca con fiuto e cattiveria la rete del raddoppio.

FABIAN 5: Viene impiegato nella posizione a lui più congeniale, da mezzala, ma continua a sembrare l’ombra della sua miglior versione. Lento e impacciato, sbaglia più di quanto dovrebbe.

ORSOLINI 5: La sua partita dura appena 45 minuti, giusto per dare l’idea di quanto sia stata inconsistente. Fuori dal gioco per lunghi tratti, sbaglia sistematicamente quando chiamato in causa.

LLORENTE 6: Aveva messo a referto persino una doppietta, poi sottrattagli dal VAR. Non regala perle per cultori di estetica calcistica, sbaglia qualche sponda di troppo, ma lì dove serve è pratico e concreto.

Le pagelle di Napoli- :

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Maksimovic 5.5, Manolas 6, Koulibaly 5.5, Di Lorenzo 6; Fabian Ruiz 5, Zielinski 6, Elmas 5.5 (65’ Mertens 5.5); Lozano 5.5 (82’ Younes sv), Llorente 6, Insigne 6. All. Ancelotti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Tomiyasu 6, Bani 6, Danilo 6.5, Denswil 6; Medel 5.5 (62’ Svanberg 6), Poli 6; Orsolini 5 (46’ Skov Olsen 6.5), Dzemaili 7, Sansone 7; Palacio 6 (84’ Destro sv). All. Mihajlovic.