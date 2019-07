Napoli-Benevento: dove vederla in tv e streaming

Il Napoli di Ancelotti affronta il Benevento di Pippo Inzaghi nella prima amichevole stagionale: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il di Carlo Ancelotti scende in campo per il primo impegno della stagione nel test amichevole contro il , fresco di cambio di allenatore, con l'approdo in panchina di Pippo Inzaghi. I partenopei, in attesa di ulteriori innesti provenienti dal calciomercato e dall'arrivo in gruppo di tutti i nazionali, si presenteranno con uno schieramento rimaneggiato, benché comunque altamente competitivo.

Nella partita potrebbe registrarsi il debutto in azzurro di Giovanni Di Lorenzo, l'esterno destro prelevato dall' , squadra in cui esploso nella passata stagione. Il Napoli, radunatosi a Dimaro lo scorso 6 luglio, resterà in Trentino per circa 3 settimane, nelle quali cercherà di prepararsi al meglio per quella che dovrebbe essere una stagione ad alti livelli.

Dopo il Benevento, che dal canto suo ambisce quest'anno a conquistare la promozione in , il percorso di avvicinamento dei partenopei verso l'inizio della stagione ufficiale proseguirà poi con gli impegni sempre in amichevole contro FeralpiSalò e . Successivamente le difficoltà per i partenopei saliranno, con una serie di amichevoli internazionali da sostenere contro , e .

Ancelotti avrà a disposizione un organico ancora ridotto: alcuni dei nazionali si sono aggregati al gruppo soltanto venerdì e altri lo faranno nei prossimi giorni. In questa pagina trovate tutte le informazioni su Napoli-Benevento: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

NAPOLI-BENEVENTO: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Napoli-Benevento DATA 13 luglio 2019, ore 17.30 DOVE Stadio Comunale di Carciato (Dimaro) TV SKY STREAMING SKY GO

ORARIO NAPOLI-BENEVENTO

L'amichevole Napoli-Benevento, primo test stagionale della squadra partenopea, si giocherà il pomeriggio di sabato 13 luglio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Comunale di Carciato, frazione di Dimaro, sede del ritiro della formazione azzurra.

La sfida amichevole Napoli-Benevento sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in da Sky, e andrà in onda sul canale Sky Sport Serie A, visibile al numero 249 del satellite e 473 del digitale terrestre. A differenza degli ultimi anni la partita, come del resto le due successive con FeralpiSalò e Cremonese, non sarà trasmessa in pay per view ma sarà accessibile da parte di tutti gli abbonati Sky ai pacchetti Sport e Calcio.

Gli abbonati Sky potranno godersi l'amichevole Napoli-Benevento anche in diretta su pc, tablet e smartphone collegandosi con la piattaforma Sky Go.

Ancelotti potrebbe confermare inizialmente il 4-4-2 utilizzato per gran parte della passata stagione. Fra i pali dovrebbe partire titolare il greco Karnezis, davanti a lui nella difesa a quattro sulla destra è probabile il debutto di Di Lorenzo, con Ghoulam a sinistra e il tandem composto da Maksimovic e Luperto al centro. Sulla mediana Callejón e Younes si candidano per presidiare le due fasce, mentre al centro potrebbe esserci spazio per Palmiero, che probabilmente si occuperà della regia, e uno fra il giovane Gaetano e Rog. Davanti è probabile l'utilizzo di Inglese nel ruolo di centravanti e al suo fianco di Tutino, reduce dall'esperienza col .

Pippo Inzaghi potrebbe schierare i sanniti con il 4-3-3. In porta sarà confermato Montipò, fra i terzini a destra dovrebbe esserci spazio per il grande ex Maggio, con Letizia a sinistra e al centro la coppia composta da Volta e Caldirola. Sulla mediana, accanto a Viole e a Tello, Del Pinto è il favorito per completare il reparto. Nel tridente d'attacco dovrebbero essere sicuri del posto il bomber Coda e l'altro ex della partita, Roberto Insigne, mentre Iemmello e Armenteros si contendono una maglia.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Di Lorenzo, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Callejón, Palmiero, Gaetano, Younes; Inglese, Tutino.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Viola, Tello, Del Pinto; Iemmello, Coda, R. Insigne.